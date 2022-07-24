Sunday Telegraph: Лиз Трасс разыгрывает «российскую карту» в борьбе за пост премьера Британии

Издание Sunday Telegraph утверждает, что Лиз Трасс намеревается чаще разыгрывать "российскую карту" во время баллотирования на должность британского премьер-министра.

24 июля газета& Sunday Telegraph сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрала тактику призыва к защите Украины от России во время борьбы за пост британского премьер-министра.

По данным Sunday Telegraph, Трасс намеревается всё чаще использовать этот приём против своего единственного конкурента, которым является экс-глава британского Министерства финансов Риши Сунак.