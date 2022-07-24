Журналисты National Interest утверждают, что Китай и Иран выступают на стороне России в случае украинского конфликта.

В воскресенье публицист Марк Эпископос написал статью для американского журнала National Interest, где сообщил, что поездка Владимира Путина в Тегеран доказала, что Иран и Китай поддерживает российское видение конфликта на Украине. Эпископос предложил странам Запада обратить внимание на то, что влиятельные страны мира могут иметь точку зрения, отличающуюся от позиции США.

Также Марк Эпископос подчеркнул, что подписание договора о вывозе зерна из Украины с участием России показало, что у Москвы хватает политических союзников, которые поддерживают позицию администрации Кремля вопреки западным санкциям.