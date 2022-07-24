Трамп: США превратились в нищую страну со стоящим на коленях Байденом

Бывший американский лидер Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США превратились в нищую страну.

24 июля экс-президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками республиканской партии на мероприятии во Флориде, где публично заявил, что за два года Соединённые Штаты смогли превратиться в нищую страну, хотя в бытность самого Трампа президентом США являлись лидером в энергетике наряду с Россией и Саудовской Аравией.

Теперь же Джо Байден "на коленях" выпрашивает нефть для США во время турне по странам Ближнего Востока, что делает американское государство неуважаемым в глазах мировой общественности, уверен Дональд Трамп.