Трамп: США превратились в нищую страну со стоящим на коленях Байденом
Бывший американский лидер Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США превратились в нищую страну.
24 июля экс-президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками республиканской партии на мероприятии во Флориде, где публично заявил, что за два года Соединённые Штаты смогли превратиться в нищую страну, хотя в бытность самого Трампа президентом США являлись лидером в энергетике наряду с Россией и Саудовской Аравией.
Теперь же Джо Байден "на коленях" выпрашивает нефть для США во время турне по странам Ближнего Востока, что делает американское государство неуважаемым в глазах мировой общественности, уверен Дональд Трамп.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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