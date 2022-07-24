Дональд Трамп: США должны прекратить тратить деньги на Украину

Трамп считает, что нынешнее правительство США тратит излишне много средств на Украину.

В ходе очередного выступления перед сторонниками американской республиканской партии экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена тратит слишком много средств на Украину. По словам Трампа, Соединённые Штаты уже потратили 60 миллиардов долларов на украинское государство, в то время как страны Европы не потратили на Киев и половины от этой суммы.

По мнению Дональда Трампа, Вашингтону стоит прекратить направлять средства на финансирование Украине, поскольку внешний долг США уже превышает 35 триллионов долларов и нуждается в оплате.