Дональд Трамп: США должны прекратить тратить деньги на Украину
Трамп считает, что нынешнее правительство США тратит излишне много средств на Украину.
В ходе очередного выступления перед сторонниками американской республиканской партии экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена тратит слишком много средств на Украину. По словам Трампа, Соединённые Штаты уже потратили 60 миллиардов долларов на украинское государство, в то время как страны Европы не потратили на Киев и половины от этой суммы.
По мнению Дональда Трампа, Вашингтону стоит прекратить направлять средства на финансирование Украине, поскольку внешний долг США уже превышает 35 триллионов долларов и нуждается в оплате.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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