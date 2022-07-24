NYT: Россия воспользовалась лазейкой в зерновом договоре для удара по Одессе
Издание The New York Times, что ООН считает Россию причастной в ударе по Одессе, однако в организации не видят, чтобы Москва нарушила положения зернового договора.
Американская газета The New York Times утверждает, что высокопоставленный чиновник из ООН на условиях анонимности допустил возможность того, что Россия могла нанести ракетный удар по порту Одессы во время действия зернового договора с Украиной и Турцией, который запрещает атаковать украинские порты.
Вместе с тем в ООН полагают, что Россия могла найти лазейку в зерновом договоре, которая позволила легально атаковать склады с оружием на территории Одессы, не причиняя вред кораблям с зерном и портовой инфраструктуре города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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