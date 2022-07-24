Политик из Греции представил предвыборный плакат с фразой «Россия права»

Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис начал свою предвыборную агитацию со слов "Россия права".

24 июля бывший греческий министр энергетики Панайотис Лафазанис начал свою предвыборную кампанию в борьбе за новый государственный пост, выступив с плакатом, содержание которого гласило "Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине".

Далее Панайотис Лафазанис начал выступление, в котором заявил о крахе современной политической картины миры, призвав свергать олигархические режимы во всех государствах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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