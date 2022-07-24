В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
В Санкт-Петербурге начался пожар на крупном предприятии по деревообработке площадью 2400 квадратных метров.
Telegram-канал МЧС России 24 июля сообщил о возгорании крупной пристройки к деревообрабатывающему цеху в Петербурге.
Площадь пристройки составляет 2400 квадратных метров. В данный момент ранг пожара оценивается как №3. До 8:30 сотрудники МЧС уже приступили к ликвидации пожара.
На месте работают 13 единиц пожарной техники и 57 человек.
Третий ранг пожара требует для тушения большого количества пожарной техники и огнетушащих средств. На месте должно работать 2 расчета или 10 отделений.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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