В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Санкт-Петербурге начался пожар на крупном предприятии по деревообработке площадью 2400 квадратных метров.

Telegram-канал МЧС России 24 июля сообщил о возгорании крупной пристройки к деревообрабатывающему цеху в Петербурге.

Площадь пристройки составляет 2400 квадратных метров. В данный момент ранг пожара оценивается как №3. До 8:30 сотрудники МЧС уже приступили к ликвидации пожара.

На месте работают 13 единиц пожарной техники и 57 человек.

Третий ранг пожара требует для тушения большого количества пожарной техники и огнетушащих средств. На месте должно работать 2 расчета или 10 отделений.