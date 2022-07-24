В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Санкт-Петербурге начался пожар на крупном предприятии по деревообработке площадью 2400 квадратных метров.

Telegram-канал МЧС России 24 июля сообщил о возгорании крупной пристройки к деревообрабатывающему цеху в Петербурге.

Площадь пристройки составляет 2400 квадратных метров. В данный момент ранг пожара оценивается как №3. До 8:30 сотрудники МЧС уже приступили к ликвидации пожара.

На месте работают 13 единиц пожарной техники и 57 человек.

Третий ранг пожара требует для тушения большого количества пожарной техники и огнетушащих средств. На месте должно работать 2 расчета или 10 отделений.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 