В Германии дорожают услуги крематориев из-за роста цен на газ

Из-за стремительного роста цен на газ некоторые крематории в Германии рассматривают возможность изменения своих процессов.

По данным ассоциации качества кремационных сооружений, кремация для родственников умершего в целом может стать дороже. В качестве альтернативы крематории планируют перейти на электрические системы или на сжиженный газ.

В Аугсбурге, к примеру, рассматривается возможность снижения законодательно установленной минимальной температуры кремации на 100–750 градусов при наличии специального муниципального разрешения.

По данным ассоциации, существует около 160 крематориев, две трети из которых находятся в ведении местных властей, а одна треть - в частном владении.