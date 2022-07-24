В Германии дорожают услуги крематориев из-за роста цен на газ
Из-за стремительного роста цен на газ некоторые крематории в Германии рассматривают возможность изменения своих процессов.
По данным ассоциации качества кремационных сооружений, кремация для родственников умершего в целом может стать дороже. В качестве альтернативы крематории планируют перейти на электрические системы или на сжиженный газ.
В Аугсбурге, к примеру, рассматривается возможность снижения законодательно установленной минимальной температуры кремации на 100–750 градусов при наличии специального муниципального разрешения.
По данным ассоциации, существует около 160 крематориев, две трети из которых находятся в ведении местных властей, а одна треть - в частном владении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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