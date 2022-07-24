В Германии дорожают услуги крематориев из-за роста цен на газ

Из-за стремительного роста цен на газ некоторые крематории в Германии рассматривают возможность изменения своих процессов.

По данным ассоциации качества кремационных сооружений, кремация для родственников умершего в целом может стать дороже. В качестве альтернативы крематории планируют перейти на электрические системы или на сжиженный газ.

В Аугсбурге, к примеру, рассматривается возможность снижения законодательно установленной минимальной температуры кремации на 100–750 градусов при наличии специального муниципального разрешения.

По данным ассоциации, существует около 160 крематориев, две трети из которых находятся в ведении местных властей, а одна треть - в частном владении.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 