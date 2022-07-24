Власти Запорожья выступили за постоянное размещение армии России
Российская администрация Запорожья обратилась к Вооруженным силам России, чтобы на территории постоянно дислоцировались войска.
Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов 24 июля сообщил о принятии решения по поводу дислокации российских войск.
По его словам, постоянная дислокация войск России в Запорожье может стать гарантом безопасности области от внешней агрессии и террора батальонов.
Он сказал, что в Запорожье могут размещаться военные базы России на постоянной основе.
Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что Россия не уходит из региона, поскольку что Запорожье может стать частью Российской Федерации.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Шольц уже три недели не отвечает на запросы Киева о поставках обещанного оружия
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Китай собрался дать военный ответ США, если Пелоси поедет на Тайвань
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ