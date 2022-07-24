Власти Запорожья выступили за постоянное размещение армии России

Российская администрация Запорожья обратилась к Вооруженным силам России, чтобы на территории постоянно дислоцировались войска.

Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов 24 июля сообщил о принятии решения по поводу дислокации российских войск.

По его словам, постоянная дислокация войск России в Запорожье может стать гарантом безопасности области от внешней агрессии и террора батальонов.

Он сказал, что в Запорожье могут размещаться военные базы России на постоянной основе.

Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что Россия не уходит из региона, поскольку что Запорожье может стать частью Российской Федерации.