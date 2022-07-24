Запад готовит публику к возможному устранению Зеленского
Очередная кампания по формированию общественного мнения об устранении президента Украины началась на Западе, отмечает ряд экспертов.
Экс-депутат рады и блогер Илья Кива считает, что американские СМИ начали целенаправленно проводить политику обеспокоенности судьбой главы офиса на Банковой.
«Если амеры публично волнуются и переживают, значит, принято решение — сливать», — сообщает эксперт подписчикам своего телеграм-канала.
На канале «Легитимный» также утверждается, что ситуация с возможным устранением Зеленского близка к развязке.
«При гибели Зеленского большинство сразу укажет на Россию, но такое „устранение“ будет более выгодным многим „партнерам-дирижерам“ украинского кризиса.
Это произойдет в тот момент, как сменится стратегия по украинскому кризису», — считают авторы канала.
При этом как аргумент на канале приводят тот факт, что затяжной кризис не выгоден Западу, при том, что «имидж героя рухнет».
«Первое сильное испытание для Зе-имиджа, это осень-зима 2022 года», — предсказывает канал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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