Очередная кампания по формированию общественного мнения об устранении президента Украины началась на Западе, отмечает ряд экспертов.

Экс-депутат рады и блогер Илья Кива считает, что американские СМИ начали целенаправленно проводить политику обеспокоенности судьбой главы офиса на Банковой.

«Если амеры публично волнуются и переживают, значит, принято решение — сливать», — сообщает эксперт подписчикам своего телеграм-канала.

На канале «Легитимный» также утверждается, что ситуация с возможным устранением Зеленского близка к развязке.

«При гибели Зеленского большинство сразу укажет на Россию, но такое „устранение“ будет более выгодным многим „партнерам-дирижерам“ украинского кризиса.

Это произойдет в тот момент, как сменится стратегия по украинскому кризису», — считают авторы канала.

При этом как аргумент на канале приводят тот факт, что затяжной кризис не выгоден Западу, при том, что «имидж героя рухнет».

«Первое сильное испытание для Зе-имиджа, это осень-зима 2022 года», — предсказывает канал.