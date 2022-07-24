Футуролог Опашовский заявил, что немцы желают одного, они хотят бояться будущего

81 процент немцев опасается распространения ненависти и насилия, они теряют уверенность и самообладание по мере увеличения количества и продолжительности кризисов.

Как показывает исследование Института исследований будущего Опашовского среди опрошенных растет опасение за будущее.

В исследовании сравнили результаты опроса в марте 2019 года — то есть до пандемии коронавируса, и в марте этого года — вскоре после начала войны на Украине. 1000 человек спросили об их ожиданиях на будущее.

Доля тех, кто опасается растущего разрыва между богатыми и бедными, выросла с 60 процентов в 2019 году до 87 процентов в этом году. Даже половина (46%) три года назад опасались найти доступное жилье, сейчас - 83%.

Более трех четвертей (79 процентов) ожидают теперь более агрессивных настроений в обществе, что приведет к большему количеству оскорблений, ненависти и готовности к насилию. Три года назад было чуть больше половины (51%).

«Страх перед будущим распространяется, потому что политикам до сих пор не хватало обнадеживающих сигналов, которые вселяли бы уверенность», — прокомментировал опрос футуролог Хорст Опашовский: «Доминируют скорее алармистские сообщения, которые едва ли дают надежду на будущее».

Таким образом, неуверенность в будущем есть ощущение времени.

«Из всех групп населения у немцев есть только одно желание: они не хотят бояться будущего», — сказал он.