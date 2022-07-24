NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России
Издание The New York Times заявило, что действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении России «сводят» с ума президента США Джо Байдена.
Газета The New York Times 24 июля заявила, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган превратился в «головную боль» для Белого дома в Вашингтоне.
Автор статьи Майкл Кроули пишет, что причиной этого является политика Анкары, которая сильно разнится с политикой западных государств.
Офицер дипломатической службы Элизабет Шакелфорд, чьи слова приводятся в материале, говорит, что Эрдоган вроде бы входит в одну команду с США. Тем не менее он делает то, что никак не идет на пользу Западу.
Кроули приводит пример таких действий: вето Эрдогана на членство Швеции и Финляндии в НАТО и встреча президента Турции с Путиным в Тегеране.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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