Пхеньян обвинил Вашингтон в ведении биологической войны на Украине
Северная Корея в воскресенье обвинила Соединенные Штаты в производстве биологического оружия на Украине.
Вашингтон «установил многочисленные биологические лаборатории в десятках стран и регионов, включая Украину, в нарушение международных договоров», сообщило официальное северокорейское информационное агентство ЦТАК.
Северокорейские специалисты проанализировали материалы собранные Минобороны России и специальной комиссией Госдумы и пришла к озвученному выше выводу.
Ранее Минобороны РФ заявило, что к деятельности секретных биолабораторий на Украине причастен сын президента США Хантер Байден и фонд Сороса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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