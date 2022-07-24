Пхеньян обвинил Вашингтон в ведении биологической войны на Украине

Северная Корея в воскресенье обвинила Соединенные Штаты в производстве биологического оружия на Украине.

Вашингтон «установил многочисленные биологические лаборатории в десятках стран и регионов, включая Украину, в нарушение международных договоров», сообщило официальное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Северокорейские специалисты проанализировали материалы собранные Минобороны России и специальной комиссией Госдумы и пришла к озвученному выше выводу.

Ранее Минобороны РФ заявило, что к деятельности секретных биолабораторий на Украине причастен сын президента США Хантер Байден и фонд Сороса.