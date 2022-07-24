Китай собрался дать военный ответ США, если Пелоси поедет на Тайвань

Китай собрался сделать военный ответ Америке, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит остров Тайвань.

Издание Financial Times 24 июля опубликовало статью по поводу возможных последствий поездки американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань.

Издание опросило шесть источников в китайском правительстве. Financial Times пишет, что Китай обещал США принять «решительные меры» в случае визита Пелоси в августе.

Однако несколько из источников показал более сильный протест в адрес США и заявили о возможном военном ответе Америке.

По словам издания, руководство США пытается выяснить Китай угрожает только на словах или в действительности собирается развязать войну.

Многие высокопоставленные чиновники из США, например, советник по нацбезопасности Джейк Салливан выступают против поездки Пелоси.