Китай предупреждает о военном ответе в случае визита Пелоси на Тайвань

Официальные лица Китая предупреждают: если Пелоси посетит Тайвань, возможны военные и стратегические последствия.

Китай пригрозил США в случае поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, которую она, как сообщается, запланировала на следующий месяц. Если поездка состоится , Пекин может принять военные и стратегические меры в отношении островного государства.

В Financial Times отмечает, что несколько источников заявили, что Белый дом пытается определить, действительно ли угроза со стороны Китая является серьезной или же "балансирует на грани войны", пытаясь оказать давление на спикера, чтобы та отказалась от поездки.

Хотя сама калифорнийская демократка не подтвердила поездку, Financial Times сообщила о планах Пелоси со ссылкой на нескольких анонимных чиновников.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь во вторник раскритиковал возможность поездки Пелоси на Тайвань. Заявив журналистам, что Пекин воспринимает его как серьезное нарушение совокупности дипломатических соглашений, регулирующих американо-китайские отношения по Тайваню.