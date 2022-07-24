Российские военные ликвидировали на Украине двух американских, канадского и шведского наемников

Канадец, два американца и швед погибли в результате обстрела на прошлой неделе в Украине, сообщает Politico.com.

Под обстрел из российского танка попали канадец из Монреаля, два американца и швед. Иностранцы участвовали в операции, проводимой территориальной обороной ВСУ, они находились под Северском в восточной части Донецкой области, погибли в понедельник, сообщил их командир Руслан Мирошенко, которого цитирует Politico.

Радиостанция CKAJ 92.5 FM из Квебека сообщила в субботу, что убитый канадец приехал из Монреаля, ему 31 год, в Украину он уехал в конце марта. Участвовал в боях на Донбассе, погиб, пытаясь помочь раненому сослуживцу.

Журналисты Le Journal de Montreal, которые разговаривали с матерью и сестрой убитого канадца, написали, что он решил присоединиться к иностранным добровольцам в Украине из-за своих убеждений.

В свою очередь, телеканал Global News сообщил в минувшие выходные, что в один из госпиталей Оттавы отправлен бывший канадский военнослужащий, сапер, который также с марта находился в Украине.

Global News поговорил с 50-летним мужчиной, который ранее служил, в частности, в Афганистане и Боснии. Он был тяжело ранен в результате взрыва российской противотанковой мины. Два месяца он лечился в шести украинских больницах, затем его перевезли в Варшаву, а на прошлой неделе он прилетел в Торонто.

Операцию по вывозу раненого канадца из Польши провела организация канадских ветеранов Аман Лара в сотрудничестве, в том числе с с общественной организацией Smart Medical Aid, занимающейся оказанием медицинской помощи.