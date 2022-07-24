Стихия разбушевалась: что происходило в Сочи этой ночью

Жители курортного города сегодня пытаются оправиться после очередного натиска стихии. Ночной штром принес новую волну разрушительных последствий. Не обошлось и без человеческих жертв.

Ливень, обрушившийся на Сочи субботним вечером, затопил улицы в Центральном и Хостинском районах. Некоторые дома остались без электричества.

На Донской улице произошла трагедия: проливной дождь стал причиной гибели женщины.

Из сообщения краевого управления СК:

«Женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением»

К работам по ликвидации последствий природной катастрофы уполномоченные службы приступили уже ночью, сразу после окончания ливня.

В короткие сроки был сформирован оперативный выездной штаб.

Ночью движение по федеральным трассам было заблокировано. Сегодня оно уже восстановлено, и автомобили передвигаются в привычном режиме.

Утром 24 июля к сотрудникам полиции обратились 36 владельцев автомобилей с сообщениями о повреждениях транспортных средств.

Информация постоянно обновляется, новые обращения автомобилистов продолжают поступать.

Бригады сочинских энергетиков работают над восстановлением линий электропередач.

Микрорайон, сосредоточенный вокруг Донской улицы, стал эпицентром стихии. Именно сюда были брошены основные силы специальных служб.

По сообщению мэра города, для ликвидации последствий катастрофы задействованы более 1000 специалистов, и свыше 400 единиц техники.

Алексей Копайгородский, мэр города Сочи:

"Несколько улиц было затоплено. Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путём. Из подвалов, с цокольных этажей - выкачивает техника. К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким"

На место трагедии сразу выехала оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Улицы расчищаются от завалов, убираются поваленные деревья, ликвидируются прочие повреждения, принесенные непогодой.

Как известно, штормовое предупреждение в Сочи было объявлено еще три дня назад. Вечером в субботу в результате сильнейшего ливня всего за один час выпало 55 мм осадков.

Затопленными оказались часть дорог, придомовые территории, первые этажи зданий, несколько районов оказались без электричества, река Бзугу вышла из своих берегов.

С воскресенья синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в Сочи.