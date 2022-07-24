США призывает международное сообщество принять меры по предотвращению распространения оспы обезьян
США призывает международное сообщество принять скоординированные меры по предотвращению распространения оспы обезьян в мире.
Об этом заявил координатор Белого Дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.
В заявлении чиновника говориться: «Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой».
На фоне объявления оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения мирового масштаба, многие страны стали принимать меры антипондемийного характера.
Так, к примеру, в Германии правительство ввела 21-дневный карантин для заболевших. Также рассматривается план введения обязательных прививок в стране.
Со слов Панджаби, США также не остались в стороне от борьбы с опасной инфекцией. Как сообщает чиновник, администрация президента Джо Байдена "внедрила надежную и всеобъемлющую стратегию борьбы с оспой обезьян". В данную стратегию вошли закупки вакцин и контроль за группами населения наиболее подверженными заражению.
"Но этого недостаточно. Мы должны активизировать нашу работу по агрессивной борьбе с этим вирусом", - подчеркнул Панджаби.
Опубликовано: Марчик Артём
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