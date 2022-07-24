Китай запустил космическую лабораторию «Вэньтянь» на орбиту Земли
Китай запустил лабораторный модуль "Вэньтянь" на орбиту Земли для осуществление космических исследований.
Запуск данного модуля состоялся в воскресенье, 24 июля, в 14:00 по пекинскому времени (9:00 по Москве) сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.
До орбиты его доставит ракета-носитель "Чанчжэн-5В".
Модуль будет отправлен на китайскую космическую станцию "Тяньгун", расположенная на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли. Данная космическая станция используется Национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.
Сам лабораторный модуль представляет собой ряд отсеков: рабочего, шлюзового и ресурсного, которое может использоваться как рабочее и жилое пространство, командный отсек и в качестве убежища.
На данный момент, "Вэньтянь" является самым большим космическим аппаратом, запущенным Китаем.
В планах китайского правительства успеть в этом году пристыковать к станции исследовательский модуль "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь".
Космическая программа КНР была начата в1976 году, с запуском первого орбитального спутника. На данный момент помимо орбитальной станции у Китая есть ещё ряд других космических проектов. Совместно с Россией КНР планирует построить Лунную космическую станцию, чье строительство намечено на 2031-2035 годы.
Опубликовано: Марчик Артём
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