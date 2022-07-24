Подкормка сада в июле: чем и как нужно подкормить для хорошего урожая

Подкормка в июле - важная процедура для получения сладких и сочных плодов, т.к. в этот период начинается закладка цветочных почек на грядущий год. Разберемся, когда и как нужно вносить органическую и неорганическую подкормки.

Подкормка сада является неотъёмной частью получения хорошего урожая. В летний период важно осуществлять подпитку для деревьев и кустарников в конце июля, потому что именно в это время начинается закладка цветочных почек на следующий год.

Корневые органические и неорганические подкормки

Новичкам, которые еще только начали заниматься садоводством нужно знать, что летом подкормка нужна для деревьев и кустарников старше 3 лет. Во время пересадки саженцев необходимо обязательно вносить удобрения. Если есть в планах еще добавить минеральных веществ или органики, то лучше эти работы перенести на осенне-весенний период.

Подкормку лучше всего осуществлять в июле, в период, когда у плодов начинается активное созревание и налив. Здесь хорошим помощником будет органика, которая будет хорошей поддержкой для дерева и позволит сохранить больше урожая.

В качестве органической подкормки подойдет птичий или коровий помет в соотношении 1:12 или 1:10 в количестве 10 л на 1кв.м. Если же дерево более старое, то нужно в два раза больше удобрения. Перед заливом органики нужно полить дерево водой.

Травяные настои тоже делают хороший результат, но только в том случае, если деревья выглядят здоровыми.

Внекорневые подкормки

В качестве внекорневых подкормок можно использовать фосфор и калий в пропорции 10 л воды 2 ст.л. фосфата и 1 ст.л. калия. Полив таким раствором лучше всего осуществлять по графику и убывающей Луне, в сухую погоду без ветра.

После июльской подкормки следующий раз должен проводиться только осенью.