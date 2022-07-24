Ольга Страдница, День рождения растворимого кофе и другие интересные праздники 24 июля
В этот день отмечают свои именины все Ольги и не только они. Верующие отдают дань почтения преподобной княгине Ольге Страднице. Ну а поклонники кофе, конечно же, не пропустят день рождения своего любимого напитка.
Именинники 24 июля
Свои законные именины могут праздновать в этот день Аркадий, Елена, Илона, Алена, Лев, Илларион, ну и, конечно же, Ольга
Необычные праздники, которые отмечают в этот день в мире
Начать этот список можно со дня поклонения Ольге Страдницы. Затем можно упомянуть о дне рождения растворимого кофе - ведь этот напиток насчитывает сотни поклонников со всех уголков света.
Далее следуют не менее любопытные праздники: день старых шуток, день текилы, день автораздачи, день флориста, день кадастрового инженера, день кузенов и кузин, день заглядывания в будущее.
Опубликовано: Храмова Оксана
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