Ольга Страдница, День рождения растворимого кофе и другие интересные праздники 24 июля

В этот день отмечают свои именины все Ольги и не только они. Верующие отдают дань почтения преподобной княгине Ольге Страднице. Ну а поклонники кофе, конечно же, не пропустят день рождения своего любимого напитка.

Именинники 24 июля

Свои законные именины могут праздновать в этот день Аркадий, Елена, Илона, Алена, Лев, Илларион, ну и, конечно же, Ольга

Необычные праздники, которые отмечают в этот день в мире

Начать этот список можно со дня поклонения Ольге Страдницы. Затем можно упомянуть о дне рождения растворимого кофе - ведь этот напиток насчитывает сотни поклонников со всех уголков света.

Далее следуют не менее любопытные праздники: день старых шуток, день текилы, день автораздачи, день флориста, день кадастрового инженера, день кузенов и кузин, день заглядывания в будущее.