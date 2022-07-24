Садим клубнику правильно: как отличить мужские кусты от женских

Для получения вкусного и большого урожая клубники важно выбрать правильное соотношение мужских и женских кустов на грядке. По каким признакам можно определить мужской и женский кусты клубники.

Умение выбрать и посадить правильно клубнику поможет получить хороший урожай.

Как это хорошо сделать? Клубника любительница влаги, поэтому обязательно нужно ее хорошо поливать.

Размножение кустов также важная часть будущего урожая. Есть одно важное правило: на грядке должны преобладать кусты женского пола, т.к. они больше всего плодоносят.

Что касается мужских кустов они дают ягод намного меньше и их роль преимущественно для оплодотворения.

Если посмотреть статистически, то 10 мужских кустов могут опылить 100 женских.

Если урожай маленький, то скорее всего там слишком много мужских кустов, поэтому нужно своевременно от них избавиться.

По каким основным признакам определяются мужские кусты:

● пурпурный окрас, который сложно с чем-то перепутать,

● лиcтья мощные и большие,

● крупное цветоложе,

● на кустах растет маленькое количество плодов,

● кусты сильно ветвятся и усы растут все лето,

● poзeтки cepдeчкo вытянyтoй фopмы, мeлкoe.