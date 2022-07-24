Какие приметы и традиции связаны с Ольгой Страдницей
Верующие издавна поклоняются Ольге Страднице в этот день, вспоминая ее заслуги перед христианской церковью. Как нужно провести этот праздник, чтобы получить помощь святой княгини, расскажут древние поверья и обычаи.
Кто такая Ольга Страдница
Ольгу назвали Страдницей из-за того, что день почитания этой святой приходится на страду. Так называли в народе напряженный период трудоемких полевых работ, связанных с косьбой, жатвой, уборкой урожая.
Родилась святая в 918 году в семье знатных русских князей Изборских и была названа Хельгой, что в переводе на русский звучит как Ольга.
Ольга очень горевала по убитому мужу, она приказала жестоко расправиться с послами древлян, именно этот народ был виновен в смерти ее супруга. Послов просто сожгли заживо.
Позже по указанию Ольги были убиты еще 5000 древлян. Через год после гибели мужа княгиня собрала армию и сожгла столицу племени древлян.
Всю свою жизнь женщина мстила за смерть супруга и отца ее единственного сына Святослава.
Ольга также успешно занималась государственными делами и славилась как мудрая и последовательная правительница.
Со временем язычница Ольга прониклась христианской верой и сама приняла христианство. В дальнейшем правительница активно способствовала распространению этой религии на Руси.
Внук Ольги, киевский князь Владимир, повелел причислить родственницу к лику святых
Традиции и приметы на Ольгу Страдницу
Если пройтись рано утром босыми ногами по росе, получишь энергию, которая поможет в уборке урожая.
Девушки умывались росой, чтобы получить красоту и продлить молодость. Мужчины же в росе обретали мужскую силу.
Ольге молились, чтобы она отогнала непогоду, спасла от темных сил и сглаза. Женщины просили святую помочь им выйти замуж.
Если сварить варенье из ягод, собранных на Ольгу, то оно будет полезнее.
Солнечная погода в этот день предвещала хороший урожай, дождливая - большую удачу в рыбном промысле.
Ночью в этот день надо читать заговоры от порчи.
Если звезды ярко светят на небе - будет удачная охота.
Опубликовано: Храмова Оксана
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