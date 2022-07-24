Трамп заявил что сделает Америку снова двуполой
Экс-президент Дональд Трамп заявил, что в мире существует только два гендера – мужской и женский.
Об этом Дональд сообщил на студенческой конференции во Флориде.
"Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины. Два гендера", - сообщил бывший президент в ходе своего выступления.
Также Трамп подчеркнул, что вскоре республиканцы вернут "страну обратно", что в свою очередь вызвало громкие аплодисменты.
Гендерный вопрос - это одна из ключевых тем, по которым мнение Демократической и Республиканской партии США расходиться. Республиканцы, к коим и относиться Дональд Трамп, классически занимают консервативную позицию по данному вопросу. Демократы же, напротив, заигрывают с сексуальными, расовыми и другими меньшинствами, тем самым признавая обилие гендеров и гендерных ролей.
Таким образом, Трамп в очередной раз противопоставил себя позиции властвующей партии.
Ранее, в 2021 году, в США впервые в истории выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином штатов, получившим паспорт с отметкой о гендере "Х", стал Дана Ззиим. "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью".
Опубликовано: Марчик Артём
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