Сочи превращается в Атлантиду: за сутки выпала месячная норма осадков, вода снесла целые здания

Сочи в последние дни буквально уходит под воду, как Атлантида. За сутки в городе практически месячная норма осадков.

За последние несколько дней Сочи едва не ушел под воду, как мифическая Атлантида. Сотни квартир оказались затоплены.

Как несложно догадаться, больше всех "повезло" тем, у кого на первых этажах домов есть квартиры, различные магазины или заведения.

Огромное количество помещений ушли под воду, а потоки воды буквально сметали со своего пути автомобили. Десятки машин больше не пригодны для использования после полученных повреждений.

По данным администрации города, минимум 50 машин пострадали только за минувшие сутки.

Также стихия буквально снесла несколько стен. Также сообщается об одном погибшем в результате потопов человеке.