Сочи превращается в Атлантиду: за сутки выпала месячная норма осадков, вода снесла целые здания
Сочи в последние дни буквально уходит под воду, как Атлантида. За сутки в городе практически месячная норма осадков.
За последние несколько дней Сочи едва не ушел под воду, как мифическая Атлантида. Сотни квартир оказались затоплены.
Как несложно догадаться, больше всех "повезло" тем, у кого на первых этажах домов есть квартиры, различные магазины или заведения.
Огромное количество помещений ушли под воду, а потоки воды буквально сметали со своего пути автомобили. Десятки машин больше не пригодны для использования после полученных повреждений.
По данным администрации города, минимум 50 машин пострадали только за минувшие сутки.
Также стихия буквально снесла несколько стен. Также сообщается об одном погибшем в результате потопов человеке.
Опубликовано: Николай Скира
-
Озимый чеснок: подготовка почвы, правила посадки в открытый грунт
Посадка чеснока - непростой, трудоемкий процесс. В этой статье рассмотрим правила подготовки земли под посадку, выберем правильные зубчики чеснока и узнаем как правильно из сажать для получения хорошего урожая.Подробнее...
-
Подкормка сада в июле: чем и как нужно подкормить для хорошего урожая
Подкормка в июле - важная процедура для получения сладких и сочных плодов, т.к. в этот период начинается закладка цветочных почек на грядущий год. Разберемся, когда и как нужно вносить органическую и неорганическую подкормки.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Товарищеский матч "Барселона"/"Реал" завершился в пользу испанцев со счетом 1:0
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Сочи превращается в Атлантиду: за сутки выпала месячная норма осадков, вода снесла целые здания
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ