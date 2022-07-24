Товарищеский матч "Барселона"/"Реал" завершился в пользу испанцев со счетом 1:0

Встреча проходила в Лас-Вегасе в рамках предсезонного турне по США. На 27-й минуте матча единственный победный гол забил "новобранец" из Бразилии Рафинья.

Это было дебютное выступление для польского нападающего Роберта Левандовски. О его переходе в "Барселону" поступило сообщение 19 июля.

За форварда мюнхенской "Баварии" было выплачено 45 млн евро. Нападающий польской сборной показал себя на поле в начальном составе, по прошествии первого тайма игрок был заменен.

Это был 283-й матч между "Барселоной" и "Реалом". Испанцы победили мадридцев в 117-й раз. Мадридская команда, в свою очередь, выиграла у испанской 104 встречи.

62 раза противостояния между футбольными клубами завершились вничью.

27 июля "Барселона" выступит против итальянского "Ювентуса". В этот же день футболисты из "Реала" будут состязаться с мексиканцами из клуба "Америка".

13 августа берет начало Чемпионат Испании сезона 2022/23. В первом туре встретятся "Райо Вальекано" и "Барселона", а "Реал" сыграет с "Альмерией".