Товарищеский матч "Барселона"/"Реал" завершился в пользу испанцев со счетом 1:0
Встреча проходила в Лас-Вегасе в рамках предсезонного турне по США. На 27-й минуте матча единственный победный гол забил "новобранец" из Бразилии Рафинья.
Это было дебютное выступление для польского нападающего Роберта Левандовски. О его переходе в "Барселону" поступило сообщение 19 июля.
За форварда мюнхенской "Баварии" было выплачено 45 млн евро. Нападающий польской сборной показал себя на поле в начальном составе, по прошествии первого тайма игрок был заменен.
Это был 283-й матч между "Барселоной" и "Реалом". Испанцы победили мадридцев в 117-й раз. Мадридская команда, в свою очередь, выиграла у испанской 104 встречи.
62 раза противостояния между футбольными клубами завершились вничью.
27 июля "Барселона" выступит против итальянского "Ювентуса". В этот же день футболисты из "Реала" будут состязаться с мексиканцами из клуба "Америка".
13 августа берет начало Чемпионат Испании сезона 2022/23. В первом туре встретятся "Райо Вальекано" и "Барселона", а "Реал" сыграет с "Альмерией".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Товарищеский матч "Барселона"/"Реал" завершился в пользу испанцев со счетом 1:0
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