Озимый чеснок: подготовка почвы, правила посадки в открытый грунт

Посадка чеснока - непростой, трудоемкий процесс. В этой статье рассмотрим правила подготовки земли под посадку, выберем правильные зубчики чеснока и узнаем как правильно из сажать для получения хорошего урожая.

Чеснок не любит ошибок, поэтому тем, кому хочется научиться его правильно сажать, важно знать, когда лучше всего его садить осенью, и когда собирать летом. Когда же лучше всего планировать посадку чеснока?

Садить зубки чеснока нужно под зиму

Весь секрет в том, что если посадить зубчики чеснока до наступления морозов и они успеют пустить корни, то они отлично перенесут зиму и дадут хороший урожай. В теплой почве они могут прорости и замерзнуть при наступлении первых холодов.

По календарю для территории Средней полосы нужно ориентироваться на дату 25 сентября. Далее смотреть за прогнозом погоды и высмотреть удачный день. Зубки должны оказаться в земле за 30−45 дней до наступления настоящих морозов, то есть до того, как температура почвы понизится до -9 ℃.

Как правильно подготовить зубки

Чем крупнее будут зубчики чеснока, тем лучше будет урожай. Лучше брать домашние экземпляры, чем магазинные, т.к. из предварительно обеззараживают, чего нам совсем не нужно.

Еще один небольшой лайфхак: обязательно к зубчиков нужно убрать донце, потому что оно ухудшает укоренение. Перед посадкой нужно убедиться, что головки сухие.

Подготовка грядки

Почву нужно предвалительно подготовить за 2-3 недели до посадки. Территория должна быть ровная, сухая, солнечная. Что касается плодородия почвы, то здесь также высокие требования, поэтому предварительно необходима подпитка:

перегной − 4−6 кг/м²;

суперфосфат – 40 г/м²;

сульфат калия – 20 г/м².

Также стоит учитывать, что озимый чеснок нельзя высаживать в тех честах, где роси картофель, любые растения семейства луковых.

Высаживать головки чеснока рядами не ближе 15 см друг от друга, с бороздками на расстоянии 20-25 см.