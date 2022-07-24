Елена Степаненко отказалась выступать с Петросяном на фестивале "Юморина"

Известная российская юмористка Елена Степаненко не хочет находиться на одной сцене со своим бывшим мужем Евгением Петросяном, а тем более выступать с совместными номерами.

Степаненко очень болезненно пережила расставание со своим мужем Евгением Петросяном. Их семья считалась очень крепкой и дружной парой в течение многих лет, пока их брак не дал трещину.

Однако после недолгого времени она радикально сменила свой имидж и, казалось, помолодела на несколько лет. Стало ясно, что Юмористка решила забыть об этой неприятной ситуации.

И хотя организаторы фестиваля "Юморина" предполагали, что у знаменитостей давно налажен контакт - это оказалось неправдой.

Степаненко заявила, что не хотела пересекаться со своим бывшим мужем ни на минуту - ни на сцене, ни за кулисами.

Ясно только одно, что обида так просто не проходит, и вряд ли юмористка собирается прощать своего бывшего мужа.

На счастье организаторы нашли выход. Артисты были разделены, и теперь Елена будет выступать первые два дня, а Петросян – оставшиеся два дня.

Напомним, что развод Степаненко и Петросяна состоялся в 2018 году из-за измены с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Сейчас молодая семья воспитывает своего сына Вагана, которому уже исполнился год.

Судя по всему, Петросян совершенно не испытывает угрызений совести за то, что случилось с его семьей, поэтому совместных выступлений публика наврядли увидит.