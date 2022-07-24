Медики рассказали о новых симптомах, которые ранее не ассоциировались с обезьяней оспой

В 2022 году с 27 апреля по 24 июня в 16 странах мира были зафиксированы около 15800 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Как правило, заболевание распространяется между мужчинами с нетрадиционными сексуальными отношениями.

Половой путь не единственный способ передачи инфекции, среди зараженных немало женщин и детей.

Ученые тщательно исследовали сотни случаев заболеваний и выяснили новые симптомы, которые ранее не считались характерными для оспы обезьян.

Это поможет избежать массовых ошибок при постановке диагнозов пострадавшим.

Заболевание обычно проявляется жаром, головными и спинными болями, увеличением лимфатических узлов, слабостью.

Потом наблюдается появление пятен на коже, которые превращаются в везикулы с жидкостью внутри.

Недомогание продолжается до трех недель. Затем везикулы проходят, после них остаются корочки.

Среди новых симптомов медики называют признаки, которые очень легко спутать с проявлениями сифилиса, герпеса и других болезнях, передающихся половым путем.

Так, стало известно, что при заражении обезьяньей оспой на половых органах, анусе, в ротовой полости появляются язвы.

Обезьяня оспа может передаваться и при обычном тесном тактильном контакте, даже рукопожатие представляет собой опасность.

Нельзя касаться одежды и личных вещей заболевшего. Ученые полагают, что вирус может также распространяться воздушно-капельным путем.