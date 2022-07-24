Медики рассказали о новых симптомах, которые ранее не ассоциировались с обезьяней оспой
В 2022 году с 27 апреля по 24 июня в 16 странах мира были зафиксированы около 15800 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Как правило, заболевание распространяется между мужчинами с нетрадиционными сексуальными отношениями.
Половой путь не единственный способ передачи инфекции, среди зараженных немало женщин и детей.
Ученые тщательно исследовали сотни случаев заболеваний и выяснили новые симптомы, которые ранее не считались характерными для оспы обезьян.
Это поможет избежать массовых ошибок при постановке диагнозов пострадавшим.
Заболевание обычно проявляется жаром, головными и спинными болями, увеличением лимфатических узлов, слабостью.
Потом наблюдается появление пятен на коже, которые превращаются в везикулы с жидкостью внутри.
Недомогание продолжается до трех недель. Затем везикулы проходят, после них остаются корочки.
Среди новых симптомов медики называют признаки, которые очень легко спутать с проявлениями сифилиса, герпеса и других болезнях, передающихся половым путем.
Так, стало известно, что при заражении обезьяньей оспой на половых органах, анусе, в ротовой полости появляются язвы.
Обезьяня оспа может передаваться и при обычном тесном тактильном контакте, даже рукопожатие представляет собой опасность.
Нельзя касаться одежды и личных вещей заболевшего. Ученые полагают, что вирус может также распространяться воздушно-капельным путем.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Санкт-Петербург готовится к празднику: в честь Дня ВМФ состоится главный военно-морской парад
24 июля в городе пройдет первая сводная репетиция предстоящего торжества. В ночь с 23 на 24 июля в Северную столицу прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург". Это судно числится в действующем составе Северного флота.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
В Шри-Ланке президентский дворец готов к открытию после демонтажа протестного лагеря
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
МО РФ: российские солдаты уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon в порту Одессы
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ