Китай запустил второй лабораторный модуль своей космической станции

В воскресенье Китай запустил в космос второй из трех модулей своей строящейся космической станции, что стало важным шагом на пути к завершению проекта.

Как сообщает CCTV аппарат Вэньтянь весом около 20 тонн без астронавта на борту был запущен ракетой «Чанчжэн-5В» с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань.

Сотни энтузиастов собрались на близлежащих пляжах, чтобы сфотографировать пусковую установку, поднимающуюся в воздух в шлейфе белого дыма.

Примерно через восемь минут полета Вэньтянь успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, сообщили в космическом агентстве (CMSA), отвечающем за пилотируемые полеты, назвав запуск «в целом успешным».

Этот лабораторный модуль длиной почти 18 метров и диаметром 4,2 метра должен быть пристыкован к Тяньхэ, первому модулю станции, который уже находится на орбите с апреля 2021 года.

Операция стыковки представляет собой сложную задачу для экипажа, поскольку требует нескольких последовательных манипуляций, высокой точности, в частности с роботизированной рукой.

«Это первый раз, когда Китаю приходится стыковать такие большие аппараты вместе и это деликатная операция», — рассказал AFP Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Манипуляцию, которую придется повторить позже в этом же году с прибытием на орбиту нового лабораторного модуля.

«В конечном итоге это позволит станции стать гораздо более функциональной, с пространством и мощностями для проведения большего количества научных экспериментов», — отметил Макдауэлл.