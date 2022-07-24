Китай запустил второй лабораторный модуль своей космической станции
В воскресенье Китай запустил в космос второй из трех модулей своей строящейся космической станции, что стало важным шагом на пути к завершению проекта.
Как сообщает CCTV аппарат Вэньтянь весом около 20 тонн без астронавта на борту был запущен ракетой «Чанчжэн-5В» с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань.
Сотни энтузиастов собрались на близлежащих пляжах, чтобы сфотографировать пусковую установку, поднимающуюся в воздух в шлейфе белого дыма.
Примерно через восемь минут полета Вэньтянь успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, сообщили в космическом агентстве (CMSA), отвечающем за пилотируемые полеты, назвав запуск «в целом успешным».
Этот лабораторный модуль длиной почти 18 метров и диаметром 4,2 метра должен быть пристыкован к Тяньхэ, первому модулю станции, который уже находится на орбите с апреля 2021 года.
Операция стыковки представляет собой сложную задачу для экипажа, поскольку требует нескольких последовательных манипуляций, высокой точности, в частности с роботизированной рукой.
«Это первый раз, когда Китаю приходится стыковать такие большие аппараты вместе и это деликатная операция», — рассказал AFP Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
Манипуляцию, которую придется повторить позже в этом же году с прибытием на орбиту нового лабораторного модуля.
«В конечном итоге это позволит станции стать гораздо более функциональной, с пространством и мощностями для проведения большего количества научных экспериментов», — отметил Макдауэлл.
Опубликовано: Тарас Медведев
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