Фанатки «Великолепного века» и Бурака Озчивита в Москве подрались за право приблизиться к кумиру

Желающие поужинать в компании с турецкой звездой выложили по 15 тысяч рублей и прождали актера два с половиной часа.

Бурак Озчивит порадовал своим появлением московских любительниц турецких сериалов. Их не испугала даже приличная сумма, которую надо было выложить за возможность увидеть кумира в реальной жизни, сообщает Экспресс газета.

Желающим поучаствовать в званом ужине со звездой нужно было выложить по 15 тысяч рублей. Кроме того, им пришлось ждать артиста более 2 с половиной часов.

Озчивит стал любимцем миллионов после выхода сериала «Великолепный век», где он сыграл знаменитого военачальника Малкочоглу Бали-бея. Зрители помнят его и по ролям в таких лентах, как «Королек - птичка певчая», «Основание: Осман», «Черная любовь».

Ожидающих кумира фанаток потчевали закусками под названием «мезе», устрицами, турецкими кебабами. Была и восточная сладость - пахлава и лукум.

Несмотря на большую задержку турецкого гостя, поклонницы дождались кумира. Он появился во всей красе, в белой рубашке, и был встречен аплодисментами. Но, к большому сожалению присутствующих, Бурак недолго позировал перед заждавшейся его публикой и удалился в приватный кабинет, чтобы пообщаться с организаторами встречи.

Однако после этого все-таки вышел к фанаткам, устроил долгожданную фотосессию и раздал автографы. В этот момент случилась настоящая давка: желающие приблизиться к кумиру толкались, стараясь прорваться в первые ряды. Охране пришлось сдерживать самых активных фанаток.

Наверняка привыкший к поклонению 37-летний артист в это время просто улыбался своей фирменной белозубой улыбкой. К слову, на встречу с турецкой звездой приехали и звезды российские. В частности, там были замечены Дима Билан и Ольга Бузова. Ольга даже успела выложить совместное фото с Бураком в соцсети.