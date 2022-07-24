В исследовательском центре ВВС США работала проститутка, как специалист по гиперзвуковым двигателям
Как сообщает Daily Beast, в центр по исследованиям ВВС США некоторое время назад была оформлена проститутка, которую приняли на работу по просьбе известного ученого.
Светило в области силовых установок для авиации доктор Джеймс Гурд нанял в штат Центра проститутку.
Он назначил девушку сопредседателем в ученом совете по разработке гиперзвуковых двигателей для современной авиации.
Издание отмечает, что сопредседатель знала основы текстового редактора Word и умела использовать электронную почту.
«Когда Гурда в итоге спросили: „Ты зачем это сделал?“, тот ответил: „Она чертовски хороша!“» — сообщает Daily Beast.
Опубликовано: Тарас Медведев
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