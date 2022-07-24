Бабкина рассказала о своем способе борьбы с санкциями

Королева русской народной песни работает 24 часа в сутки и ездит на отдых в подмосковную деревеньку.

Надежда Бабкина оптимист по жизни, который не зацикливается на проблемах, а ищет пути их решения.

Как сообщает Рамблер, артистка в интервью порталу PROZVEZD рассказала, что в последнее время в ее жизни ничего не изменилось. Она активно работает и восстанавливается на своей даче в Подмосковье.

"Я никаких санкций не почувствовала. Иногда слышу: «Ой, беда – западная косметика ушла!». Я по этому поводу не переживаю. Вспомните, чем раньше люди пользовались? Свеколкой щечки мазали, углем бровки подводили! На природных основах реально создать косметику не хуже западной", - заявила звезда.

И добавила, что она работает 24 часа в сутки и не думает о санкциях. "Чтобы восстановиться, езжу в свою деревеньку в Подмосковье: подышать воздухом, от всего отлучиться, походить по деревянному полу", - рассказала Надежда Георгиевна .

Издание напоминает, что в декабре 2021 года Бабкина и Гор занялись производством ароматических свечей и других элементов декора с запахами. Бизнес в основном контролирует бойфренд исполнительницы.

Магазин Бабкиной прописался в центре Москвы. Как пишет КП, цена одной ароматической свечи в среднем составляет 900 рублей.