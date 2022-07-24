Бабкина рассказала о своем способе борьбы с санкциями
Королева русской народной песни работает 24 часа в сутки и ездит на отдых в подмосковную деревеньку.
Надежда Бабкина оптимист по жизни, который не зацикливается на проблемах, а ищет пути их решения.
Как сообщает Рамблер, артистка в интервью порталу PROZVEZD рассказала, что в последнее время в ее жизни ничего не изменилось. Она активно работает и восстанавливается на своей даче в Подмосковье.
"Я никаких санкций не почувствовала. Иногда слышу: «Ой, беда – западная косметика ушла!». Я по этому поводу не переживаю. Вспомните, чем раньше люди пользовались? Свеколкой щечки мазали, углем бровки подводили! На природных основах реально создать косметику не хуже западной", - заявила звезда.
И добавила, что она работает 24 часа в сутки и не думает о санкциях. "Чтобы восстановиться, езжу в свою деревеньку в Подмосковье: подышать воздухом, от всего отлучиться, походить по деревянному полу", - рассказала Надежда Георгиевна .
Издание напоминает, что в декабре 2021 года Бабкина и Гор занялись производством ароматических свечей и других элементов декора с запахами. Бизнес в основном контролирует бойфренд исполнительницы.
Магазин Бабкиной прописался в центре Москвы. Как пишет КП, цена одной ароматической свечи в среднем составляет 900 рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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