Санкт-Петербург готовится к празднику: в честь Дня ВМФ состоится главный военно-морской парад

24 июля в городе пройдет первая сводная репетиция предстоящего торжества. В ночь с 23 на 24 июля в Северную столицу прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург". Это судно числится в действующем составе Северного флота.

Компанию знаменитой субмарине составят и другие, не менее значимые представители Северного флота: фрегат "Адмирал флота Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск", большой десантный корабль "Иван Грен".

Участниками парада станут также боевые корабли, катера, субмарины Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Общее количество военно-морской техники составит 47 единиц.

Кроме того в мероприятии примут участие свыше 40 самолетов и вертолетов.

Традиция проведения Главного военно-морского парада в Северной столице России берет начало с 2017 года.