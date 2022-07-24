Санкт-Петербург готовится к празднику: в честь Дня ВМФ состоится главный военно-морской парад
24 июля в городе пройдет первая сводная репетиция предстоящего торжества. В ночь с 23 на 24 июля в Северную столицу прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург". Это судно числится в действующем составе Северного флота.
Компанию знаменитой субмарине составят и другие, не менее значимые представители Северного флота: фрегат "Адмирал флота Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск", большой десантный корабль "Иван Грен".
Участниками парада станут также боевые корабли, катера, субмарины Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Общее количество военно-морской техники составит 47 единиц.
Кроме того в мероприятии примут участие свыше 40 самолетов и вертолетов.
Традиция проведения Главного военно-морского парада в Северной столице России берет начало с 2017 года.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Санкт-Петербург готовится к празднику: в честь Дня ВМФ состоится главный военно-морской парад
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