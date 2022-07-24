Болит голова и горло, заложен нос: медики назвали основные симптомы "кентавр"- омикрона

Новый вирус из Индии уже вовсю путешествует по территории европейских стран, и игнорировать эту болезнь не стоит.

Хотя новый штамм омикрона еще до конца не изучен, считается, что его симптомы похожи на предыдущие варианты.

В частности, представители ВОЗ рекомендуют насторожиться, обнаружив боль в горле и головную боль, а также - заложенность носа.

Кроме того, у заразившихся "кентавром" может быть кашель без мокроты, утомляемость, насморк, головокружение.

Стоит позвонить в скорую, обнаружив опухоль шейных желез, а также болезненные ощущения в глазах. О новом штамме могут сигнализировать потеря обоняния, боль в груди, лихорадка, озноб, одышка и боли в ушах.

По наблюдениям российских врачей, сообщает Вумен.ру, заболеваемость "кентавром" распространяется практически в геометрической прогрессии, потому предосторожность и своевременное обращение к врачам в случае заражения - важное условие борьбы с этой разновидностью ковида.