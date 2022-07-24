Кривые огурцы: эксперты пояснили, почему так бывает и как это исправить
Причной того, что овощ вырастает в крючкообразном виде, может быть несколько, в том числе наличие внизу плетня огурца-семенника.
Нередко малоопытные дачники, обнаружив кривые огурцы, грешат на нехватку удобрений, добавляют растению питания, но проблему это не решает. На самом деле причины крючкообразности огурцов с недостачей подкормки не связаны.
Нередко такую форму они приобретают из-за неправильных поливов и связанных с этим температурных скачков. То есть, это реакция культуры на шок, вызванный отсутствием полива, либо его обильностью.
В такой ситуации чем бы огурцы ни подкармливали, результат будет таким же - нужно, чтобы стресс от перепадов полива и, как следствие, перекосов температурных режимов, был устранен.
Но есть и еще одна причина "кривизны" у огурцов, о которой знают не все. Обнаружив на растении кривой плод, надо поискать ниже по плетню огурец-семенник. 90 процентов, что он где-то там затерялся.
И культура просто-напросто занята обеспеченим всеми нужными веществами семенника, а не рапсределением их между другими плодами. Уберите этот семенник, и все новые огурцы сразу примут правильую форму.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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