NYT: при ударе по порту Одессы Россия использовала лазейку в соглашении по зерну
New York Times получила комментарий чиновника ООН, который утверждает, что Россия использовала лазейку в соглашении и законно поразила обозначенные цели.
Напомним, что ВКС России нанесли в субботу ракетный удар по целям в порту Одессы. Как сообщило Минобороны РФ, был уничтожен корабль ВМС Украины и склад ракет Harpoon.
Россия технически не нарушала договоренностей по экспорту зерна, отметил эксперт NYT, так как в договоре оговорены лишь атаки на инфраструктуру связанную непосредственно с экспортом зерна.
Напомним, украинская сторона первоначально утверждала, что удар нанесли по терминалу с зерном, но позже одесские телеграм-канала опровергли информацию, выпустив видео с места, куда попали российские ракеты. Правда первоначально и они утверждали, что удар был нанесен по комплексу ПВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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