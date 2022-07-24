NYT: при ударе по порту Одессы Россия использовала лазейку в соглашении по зерну

New York Times получила комментарий чиновника ООН, который утверждает, что Россия использовала лазейку в соглашении и законно поразила обозначенные цели.

Напомним, что ВКС России нанесли в субботу ракетный удар по целям в порту Одессы. Как сообщило Минобороны РФ, был уничтожен корабль ВМС Украины и склад ракет Harpoon.

Россия технически не нарушала договоренностей по экспорту зерна, отметил эксперт NYT, так как в договоре оговорены лишь атаки на инфраструктуру связанную непосредственно с экспортом зерна.

Напомним, украинская сторона первоначально утверждала, что удар нанесли по терминалу с зерном, но позже одесские телеграм-канала опровергли информацию, выпустив видео с места, куда попали российские ракеты. Правда первоначально и они утверждали, что удар был нанесен по комплексу ПВО.