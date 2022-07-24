Кадыров: Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Европу в подталкивании России к началу большой войны.

Рамзан Кадыров 24 июля сообщил, что Евросоюз намеревается заставить Россию превратить спецоперацию в полномасштабную войну.

Кадыров говорит, что при полномасштабной войне по всей линии фронта будут применятся все виды экономического взаимодействия.

Глава Чечни говорит, что украинскому народу такая война не нужна, зато она нужна странам Запада и НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс надеется на ослабление России из-за полномасштабной войны.