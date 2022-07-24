Киркоров споет в Крыму для героев спецоперации

Артист выложил видеообращение, в котором объявил, что на полуострове у него состоится два концерта.

Филипп Киркоров пригласил на свои концерты крымчан, отметив, что будет рад видеть всех, но особенно - героев, получивших ранения в ходе специальной военной операции, которые находятся на лечении или реабилитации, сообщает Рамблер со ссылкой на «Московский Комсомолец».

"Нам как никогда важно сплотиться. Так хочу увидеть всех крымчан, и особенно буду ждать наших героев», - цитирует певца издание.

Король российской эстрады заявил, что он не намерен покидать Россию, пишет StarHit.

«Когда все бегут из страны, я остался. А куда деваться? Это моя Родина, моя жизнь. То, что связано с моим началом", - так обратился Филипп Киркоров к зрителям на концерте в Сочи.

И добавил, что он с Россией связывает будущее своих детей и свое.