Фаны звезды аргентинского футбола Диего Марадоны могут отправлять сообщения своему кумиру — в космос
Частная компания с субботы записывает аудио и видеосообщения, которые должны быть отправлены в космос с помощью спутника под названием «Космический дракон».
По словам одного из инициаторов, Максимилиано Фернандо Галло, для проекта будут принимать сообщения со всего мира.
Фоном для проекта служит анекдот с чемпионата мира 1986 года в Мексике, когда Марадона обвел сборную Англии в четвертьфинале и забил второй гол сборной Аргентины. Гол, который позже был объявлен «Голом века» прокомментировал уругвайский спортивный репортер Виктор Хьюго Моралес.
«Ты, космический дракон, с какой ты планеты?», - воскликнул Моралес.
Аргентина выиграла чемпионат мира, а Марадона стал мировой звездой.
Сообщения фанатов будут отправлены в космос на жестком диске вместе с парой бутс Марадоны. Дата и место старта пока не определены.
Недавно стало известно, что члены медицинской бригады, выезжавшей на вызов к звезде должны ответить перед судом в Аргентине за убийство по неосторожности. Судья в Сан-Исидро подтвердил, что запланирован судебный процесс против восьми членов бригады, включая личного врача Марадоны Леопольдо Луке.
Марадона умер от сердечного приступа в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Медицинский персонал подозревается в том, что экс-футболисту не был оказана достаточная помощь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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