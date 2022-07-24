В Мексике начались массовые протесты из-за отключения воды в домах, но не на предприятиях

В крупном мексиканском городе Монтеррее, как и в других частях страны, набирает обороты водный кризис. Засуха осушила три водохранилища, которые обеспечивают около 60% воды для 5 миллионов жителей региона.

Большинство домов теперь получают воду всего на несколько часов каждое утро. А на окраинах города вода не подается вообще.

Для пользования туалетом, стирки, мытья люди вынуждены носить воду вручную из колодцев на значительные расстояния. Пить эту воду нельзя, поэтому для готовки приходится покупать бутилированную.

Кризис вызвал массовые беспорядки: разочарованные жители в знак протеста перекрыли основные магистрали, а люди в других частях штата подожгли трубы, которые должны были отводить аварийные потоки в город.

Многие недовольны правительственными чиновниками, а также региональными фабриками, которые в основном продолжают работать в обычном режиме.

Для них действуют федеральные льготы, позволяющим им качать воду из перегруженного водоносного горизонта через частные колодцы.

Эксперты говорят, что кризис, разворачивающийся здесь, является серьезным предупреждением для остальной части Мексики, а также для американского Запада.

Монтеррей находится в полузасушливой части бассейна Рио-Гранде, который простирается на 1800 миль от Скалистых гор Колорадо до Мексиканского залива и питается притоками с обеих сторон границы. Резервуары за двумя из трех обслуживающих его плотин почти пусты.