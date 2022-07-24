Лоза оспорил утверждение Разина о том, что Милохин может перепеть Шатунова

Автор песни "На маленьком плоту" считает, что блогер не сможет покорить аудиторию экс-солиста "Ласкового мая".

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин высказал предположение, что Даня Милохин может с успехом исполнять хиты покойного Юрия Шатунова. Однако певец Юрий Лоза имеет другое мнение.

Он уверен, что у блогера не получится собрать большую аудиторию с песнями Шатунова. Лоза заявил, что у каждой эпохи - свои кумиры, которые становятся популярными у своего поколения, сообщает Пятый канал.

"Вот и на похороны Юрия Шатунова пришли взрослые женщины, которые ранее фанатели от коллектива "Ласковый май". Даню Милохина они не примут по одной простой причине: они с ним не росли", - считает исполнитель.

Он также отметил, что композиции "Ласкового мая" не представляют большой ценности, потому вряд ли заинтересуют кого-то в исполнении других звезд. Лоза считает: достаточно представить, что хит исполняет не Юра, и тогда вскроется вся его бедность. Поклонники Шатунова вместе с ним выросли, и предлагать им Даню бессмысленно.

Ранее Андрей Разин заявил, что Милохин вполне может стать правообладателем песен группы "Ласковый май". По его мнению, у молодого человека есть все, чтобы заменить почившую звезду.