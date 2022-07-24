Лоза оспорил утверждение Разина о том, что Милохин может перепеть Шатунова
Автор песни "На маленьком плоту" считает, что блогер не сможет покорить аудиторию экс-солиста "Ласкового мая".
Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин высказал предположение, что Даня Милохин может с успехом исполнять хиты покойного Юрия Шатунова. Однако певец Юрий Лоза имеет другое мнение.
Он уверен, что у блогера не получится собрать большую аудиторию с песнями Шатунова. Лоза заявил, что у каждой эпохи - свои кумиры, которые становятся популярными у своего поколения, сообщает Пятый канал.
"Вот и на похороны Юрия Шатунова пришли взрослые женщины, которые ранее фанатели от коллектива "Ласковый май". Даню Милохина они не примут по одной простой причине: они с ним не росли", - считает исполнитель.
Он также отметил, что композиции "Ласкового мая" не представляют большой ценности, потому вряд ли заинтересуют кого-то в исполнении других звезд. Лоза считает: достаточно представить, что хит исполняет не Юра, и тогда вскроется вся его бедность. Поклонники Шатунова вместе с ним выросли, и предлагать им Даню бессмысленно.
Ранее Андрей Разин заявил, что Милохин вполне может стать правообладателем песен группы "Ласковый май". По его мнению, у молодого человека есть все, чтобы заменить почившую звезду.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
В Мексике начались массовые протесты из-за отключения воды в домах, но не на предприятиях
В крупном мексиканском городе Монтеррее, как и в других частях страны, набирает обороты водный кризис. Засуха осушила три водохранилища, которые обеспечивают около 60% воды для 5 миллионов жителей региона.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Российские войска уничтожили склад с ракетами Harpoon и военный корабль ВСУ в порту Одессы
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Наемник из Польши, боец MMA убит на Донбассе
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ