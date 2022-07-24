Польский боец ММА Томаш Валентек погиб в боях на Украине

Польский наёмник ВСУ Томаш Валентек, который являлся действующим бойцом MMA, был убит в боях на Донбассе.

24 июля пресс-служба MMA Polska в своём аккаунте Twitter сообщила о смерти бойца смешенных единоборств Томаша Валентека, который воевал на Украине в составе «интернационального легиона» ВСУ.

Согласно предварительной информации, Валентек получил травмы несовместимые с жизнь в результате артиллерийского обстрела на Донбассе. Правительство Польши на данный момент не сделало официальное заявление касательно гибели польского наёмника.