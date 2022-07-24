Андреа Берг и Ванесса Мэй прояснили слухи о ссорах между собой

Поп-певица Андреа Берг (56) и ее невестка Ванесса Мэй (30) опровергли слухи о том, что они не понимают друг друга.

«Нам всегда устраивают этот конкурс, что является полной чушью», — рассказала Мэй в интервью Bild am Sonntag: «Никогда не было ситуации, когда бы мы ссорились».

Мэй родом из Бакнанга в Вюртемберге и с 2017 года замужем за пасынком Андреа Берг Андреасом Фербером.

На первом совместном Рождестве в 2012 году она была взволнована: «Конечно, со мной была певица Андреа Берг, а не мать моего бойфренда. Это было экстраординарно».

«Ванесса так же любит животных, как и я. Конечно, это очень нас связывает», - рассказала Андреа Берг, отвечая на вопрос, как проявляет себя Ванесса Мэй в их отношениях.

Ванесса, к слову рассказала, что они часто вместе отдыхают и, что она не прочь спросить совета к своей старшей родственницы.

«Ты для меня что-то вроде скалы», - призналась она Берг во время интервью.

Певицы впервые вместе появятся в шоу «30 Years Andrea Berg» 29 и 30 июля в Аспахе, где собираются исполнить сингл «Unendlich».

«Я, наверное, даже расплачусь от эмоций», — объявила Мэй. С дюжиной альбомов и несколькими миллионами проданных пластинок Берг является одной из самых коммерчески успешных музыкальных звезд Германии.