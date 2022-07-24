Компания Марвел представила первый трейлер филма "Черная Пантера: Ваканда навеки"
Ролик длится две минуты, в нем можно увидеть главных героев, впечатляющие картины природы и необычные технологии придуманного государства Ваканда.
В трейлере авторы увековечили память умершего Чедвика Боузмана, который исполнял главную роль в картине. Портрет его героя можно увидеть на фасаде одного из зданий города.
Просмотр ролика вызывает светлую грусть, однако оптимистичные нотки тоже присутствуют. В трейлере показано рождение младенца, а у Черной Пантеры появляется преемник.
Кто станет супергероем вместо Т'Чалла, это пока покрыто тайной.
Ролик сопровождается кавером хита No Woman, No Cry и мотивами из трека Кендрика Ламара Alright.
Премьерный показ состоится в США 11 ноября 2022 года.
Продюсер картины - Кевин Файги, режиссер и сценарист - Райан Куглер, он же снимал и первую часть проекта.
В августе 2020 года исполнитель роли Черной Пантеры умер от рака в возрасте 43 лет. В декабре этого же года создатели сиквела сообщили, что не будут никем заменять Чедвика Боузмана.
Компьютерная графика с целью задействовать во второй части умершего актера тоже применяться не будет.
По словам главы студии Марвел Кевина Файги, сюжет фильма будет сосредоточен на других персонажах, известных по первой части.
Опубликовано: Храмова Оксана
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