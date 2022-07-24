В Японии взорвался вулкан Сакурадзима на острове Кюсю, выброс пепла 2,5 км

Сейсмическая активность, которая наблюдается в этом году у берегов Японии, разбудила вулкан Сакурадзима.

Сакурадзима начал извергаться в воскресенье, сообщают информационные агентства.

Выброс пепла на высоту 2,5 км подвергает опасности население города Кагосима. Власти подняли уровень опасности в зоне извержения до максимального. Объявлена эвакуация населения.

Сакурадзима был когда-то отдельным островом, но после мощного извержения вулкана в 1914 году соединился с полуостровом Осуми слоем застывшей магмы.