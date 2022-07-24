Ученые выяснили, что насекомые тоже ощущают боль

Исследователи считают такие открытия важными в связи с массовым использованием таких организмов в пищу.

Исследователи Лондонского университета королевы Марии установили, что насекомые способны испытывать боль.

Как было обнаружено, все насекомые проявляют соответствующие реакции. Например, если нагреть пол в вольере с плодовой мухой, она быстро улетит от горячей поверхности. Это, отмечают исследователи, - пример болевого поведения, который доказывает, что насекомые на самом деле реагируют на повреждающие раздражители.

А как отличить простой рефлекс от сложного болевого ощущения? В своей новой статье ученые упоминают концепцию под названием «нисходящий порядок ноцицепции».

Такое понятие относится к наиболее высокому уровню активности нервной системы, при котором организм способен корректировать собственную ноцицептивную обработку - в зависимости от конкретной ситуации.

В новой статье представлен ряд исследований, объясняющий действующие молекулярные механизмы. У насекомых, в отличие от млекопитающих, нет генов, кодирующих опиоидные рецепторы.

Из этого вытекает, что у насекомых должны быть другие нейрохимические механизмы. Предполагается, что возможными модуляторами у насекомых ноцицепции является ряд нейропептидов. К ним относят дросульфакинин, аллатостатин-С , лейкокинин.

Как было обнаружено, эти молекулы и влияют на поведение насекомых.

Ученые утверждают: наличие у насекомых нисходящего контроля ноцицепции позволяет предположить, что они испытывают ощущение боли.

Соавтор статьи Саджеде Сарлак считает: крайне важно провести дополнительные исследования, чтобы понимать эти ноцицептивные процессы у насекомых, так как массовое производство таких организмов в пищу стремительно растет во всем мире.

"Нужно понять, насколько насекомые способны испытывать боли и страдания - чтобы не повторить этические ошибки обычного птицеводческого хозяйства", - отметил Сарлак.