Harley Days собрал в Дрездене более 5 тысяч байкеров
По словам организаторов, в этом году на Harley Days в Дрезден приехало 5000 байкеров.
Около 500 водителей приняли участие в байкерском параде по городу в воскресенье, сообщил пресс-секретарь Хольгер Застроу.
С этими цифрами Harleys Days вернулись на докоронавирусный уровень.
«Мы очень довольны этим. В настоящее время в Дрездене переносится так много мероприятий, что посетители неизбалованы выбором. Вот почему не так-то просто сделать события полными», — сказал Застроу.
На этот раз байкеры приехали в Дрезден не только из Германии, но и из-за рубежа: по словам Застроу, были гости из Швейцарии, Австрии и Чехии. Группу байкеров из Эстонии наградили за то, что они путешествовали дольше всех.
Опубликовано: Тарас Медведев
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