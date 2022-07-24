Harley Days собрал в Дрездене более 5 тысяч байкеров

По словам организаторов, в этом году на Harley Days в Дрезден приехало 5000 байкеров.

Около 500 водителей приняли участие в байкерском параде по городу в воскресенье, сообщил пресс-секретарь Хольгер Застроу.

С этими цифрами Harleys Days вернулись на докоронавирусный уровень.

«Мы очень довольны этим. В настоящее время в Дрездене переносится так много мероприятий, что посетители неизбалованы выбором. Вот почему не так-то просто сделать события полными», — сказал Застроу.

На этот раз байкеры приехали в Дрезден не только из Германии, но и из-за рубежа: по словам Застроу, были гости из Швейцарии, Австрии и Чехии. Группу байкеров из Эстонии наградили за то, что они путешествовали дольше всех.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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