Financial Times: Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

Китай направил серьезное предупреждение администрации Джо Байдена. Столь резкую реакцию вызвал возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Financial Times.

Журналисты ссылаются на отчеты шести независимых людей, которые якобы имели представление о содержании предупреждений, направленных Китаем США. Собеседники газеты признали, что Пекин неоднократно критиковал политику США в отношении Тайваня, но язык документов никогда не был столь резким.

Особого внимания заслуживает телеграмма, в которой упоминается возможный военный ответ. Это могло бы произойти, если бы президент Палаты представителей США посетила Тайвань. Возможный визит Нэнси Пелоси планируется на август 2022 года.

Американская администрация никак не отреагировала на сообщения СМИ. Ни в Совете национальной безопасности Белого дома, ни в Госдепартаменте на вопрос журналистов не ответили. Министерство иностранных дел Китая также отказалось от комментариев.

Соединенные Штаты формально не признают Тайвань. Однако неофициально у них очень хорошие отношения с правительством Тайбэя. Ни для кого не секрет, что американцы предоставили им, в частности, современное оружие.

Между тем Китай относится к Тайваню как к мятежной провинции и неотъемлемой частью государства. Власти Поднебесной разрывали дипломатические отношения с любой страной, решившей установить какие-либо отношения с Тайванем.