Белый дом заявил, что готов ликвидировать вспышку оспы обезьян в США
Белый дом заявил в воскресенье, что эпидемия обезьяньей оспы может быть остановлена в США с помощью большего количества доступных вакцин и тестов.
«План состоит в том, чтобы уничтожить вирус в Соединенных Штатах. Мы можем это сделать», — заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Ашиш Джа в программе CBS News «Face The Nation».
«Мы действовали быстро», — сказал он, отвечая на критику в отношении того, что органы здравоохранения отреагировали слишком поздно с момента первых случаев заболевания в мае, до того, как вирус распространился среди мужчин.
Согласно информационной панели Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на 22 июля в США выявлено 2890 случаев оспы обезьян.
Власти Нью-Йорка в котором выявлено 800 случаев выразили протест из-за отсутствия вакцин против нового для страны заболевания.
Депутат Палаты представителей Адам Шифф счел, что федеральное правительство «не готово к необходимому ответу».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Financial Times: Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Великобритания поставила Украине самоходные ЗРК малой дальности Stormer HVM
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ