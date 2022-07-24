Белый дом заявил, что готов ликвидировать вспышку оспы обезьян в США

Белый дом заявил в воскресенье, что эпидемия обезьяньей оспы может быть остановлена в США с помощью большего количества доступных вакцин и тестов.

«План состоит в том, чтобы уничтожить вирус в Соединенных Штатах. Мы можем это сделать», — заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Ашиш Джа в программе CBS News «Face The Nation».

«Мы действовали быстро», — сказал он, отвечая на критику в отношении того, что органы здравоохранения отреагировали слишком поздно с момента первых случаев заболевания в мае, до того, как вирус распространился среди мужчин.

Согласно информационной панели Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на 22 июля в США выявлено 2890 случаев оспы обезьян.

Власти Нью-Йорка в котором выявлено 800 случаев выразили протест из-за отсутствия вакцин против нового для страны заболевания.

Депутат Палаты представителей Адам Шифф счел, что федеральное правительство «не готово к необходимому ответу».